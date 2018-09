Ausstellung "Stillleben": Und trotzdem ja zum Foto sagen

Die Algorithmen, die uns heute schon während des Ladens unserer Social-Media-Feeds erzählen, was wir demnächst zu sehen bekommen („image may contain cats“), tun sich mit solchen Bildern vermutlich schwer. Die Künstler und Künstlerinnen finden sich nun aber zunehmend in einem Katz-und-Maus-Spiel mit jenen Programmen wieder, die das Sehen beschleunigen und sofort einen Abgleich von Motiven, Mustern und Stilmitteln herstellen können.

Ein Fotokünstler wie Gerald Domenig wird dabei zum Miraculix im gallischen Dorf: Ein Computer wird seine Bilder in der Ausstellung als Aufnahmen von Mänteln und Faltenwürfen erkennen – die subtilen Linienmuster und Verbindungen zwischen Vorder- und Hintergrund, die für den Künstler erst ein „Bild“ ausmachen, erfasst ein Programm aber – noch – nicht. Dass künstlerische Originalität und die Fähigkeit ästhetischen Differenzierens etwas zutiefst Menschliches wäre, bleibt dennoch eine Behauptung, die stets aufs Neue verteidigt werden will.