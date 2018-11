90 Millionen: David Hockney ist der teuerste lebende Künstler

Dass der Rekord für ein Werk eines lebenden Künstlers fallen würde, war aufgrund des Schätzwerts zu erwarten gewesen - trotzdem war man gespannt, ob jemand die geschätzten 80 Millionen US-Dollar für David Hockneys "Portrait of an Artist (Pool With Two Figures)" zahlen würde. Anders als sonst bei Bildern dieser Preisklasse üblich ist, wurde vorab kein Käufer gefunden, der diese Summe garantiert hätte.

Doch der Hammer bei Christie's fiel in der Nacht zum Freitag bei 80 Millionen US-$ - inklusive Prämien hat der anonyme Käufer 90,312,500 US-Dollar (rund 80 Mio. €) zu berappen. Bisher hielt Jeff Koons' "Balloon Dog", 2013 um 58,4 Millionen US-$ verkauft, den Rekord für das teuerste Werk eines lebenden Künstlers.

Der 81-jährige Hockney - der vom Rekordpreis nicht direkt profitiert - war kurz vor der Auktion in Wien zu Besuch gewesen: Wie das Kunsthistorische Museum via Facebook bekannt gab, war der Künstler extra zur Bruegel-Schau angereist.