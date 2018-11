Restituierte Werke von Schiele und Kokoschka bei Auktion

Das Bild, das von Sotheby's auf einen Wert von 12 - 18 Milllionen US-Dollar (rund 10-15 Mio. Euro) geschätzt wird, befand sich ursprünglich im Besitz der Wienerin Elsa Koditschek; sie hatte es bei der Schiele-Gedächtnisausstellung 1928 gekauft und hatte es in ihrem Hietzinger Haus hängen. 1940 zog in diesem Haus ein SS-Mann ein. Koditschek überlebte als U-Boot, zeitweise versteckte sie sich im Dachgeschoß des Hauses, in dessen Erdgeschoß der SS-Mann eingezogen war.

Das Schiele-Bild verkaufte eine ehemalige Mieterin jedoch 1942 ungefragt weiter. Es ging in weiterer Folge an Viktor Fogarassy, der mit einer Enkeltochter des Gründers des Grazer Kaufhauses "Kastner & Öhler" verheiratet war. Er besaß auch ein zweites, ähnliches Stadt-Bild von Schiele, das später an "Krone"-Herausgeber Hans Dichand und danach an den Augenarzt Rudolf Leopold ging.