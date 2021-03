Das neue "Jedermann"-Paar: „Ist nicht alles besser als nichts?“

Lars Eidinger: Wir haben gemeinsam den Film „Alle anderen“ von Maren Ade gemacht. 2011 spielte ich bei den Festspielen mit Gert Voss „Maß für Maß“. Birgit fragte mich, ob sie mir Karten besorgen soll. In Deutschland gilt der „Jedermann“ als museal und operettig, als Folklore. Aber ich wurde in diesem Vorurteil überhaupt nicht bestätigt. Im Gegenteil, mich hat die Inszenierung von Christian Stückl total beeindruckt. Sie hatte etwas Volkstheaterhaftes – im positiven Sinn. Nichts Artifizielles, sondern was sehr Direktes. Ich dachte mir: Ich will da unbedingt mitspielen!

Altenberger: Egal, ob man durch die Getreidegasse geht oder an der Salzach sitzt: Man hört die „Jedermann“-Rufe. Das Stück hat eine Magie, die sich vom Domplatz aus auf die ganze Stadt überträgt. Ich mag das.

Nun wurden Sie als Liebespaar engagiert. Könnte indirekt David Schalko der Kuppler gewesen sein? Denn Sie spielten bereits in dessen Serie „M “ ein Ehepaar.

Altenberger: Ein sehr dysfunktionales!

Eidinger: Kennengelernt haben wir uns aber davor, beim österreichischen Filmpreis. Verena wurde für den Film „Die beste aller Welten“ ausgezeichnet, ich für „Die Blumen von gestern“. Trotzdem: „M“ kann schon eine Empfehlung gewesen sein.

Altenberger: Schauspielchefin Bettina Hering hat mich, als sie mich wegen der Buhlschaft kontaktiert hat, auch direkt auf „M“ angesprochen.