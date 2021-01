Das ist die Härte: Auf den Spuren des Schwermetalls

Der Kulturhistoriker von der Uni Graz hat vor rund sechs Jahren entdeckt, „dass da wissenschaftlich etwas passiert“. Seit ungefähr zehn Jahren gibt es eine eigene Forschungsrichtung namens Metal Music Studies mit regelmäßig abgehaltenen Konferenzen. Pichler selbst hat kürzlich einen mehrjährigen Forschungsauftrag an Land gezogen und widmet sich der Entstehung und den Besonderheiten der steirischen Szene. Mit Napalm Records befinde sich etwa das weltweit größte Independent-Label für Metal im steirischen – aufgepasst – Eisenerz.

Eine erste These lautet: So wie in der „New Wave of British Heavy Metal“ scheint der Regelbruch Anfang der 1980er-Jahre ein bestimmendes Narrativ der sich damals formierenden steirischen Szene gewesen zu sein. Im britischen Rechtssystem unter Margret Thatcher ortet Pichler den Gegenpol, den es etwa für klassische Songs wie „Breaking the Law“ von Judas Priest (1980) gebraucht hat. „Heavy Metal ist für Andersdenken gestanden, Rebellion, Biker-Image, Outlaw-Dasein. Das Spannende ist, dass diese Ethik, also der angebliche Gesetzesbruch, überall auf der Welt übernommen wurde.“