Heavy Metal Fans sind glücklichere Menschen

Und die Ergebnisse - sie wurden im Journal Self and Identity veröffenticht _ passten nicht in die gängigen (Vor-)Urteile:

- Zwar bestätigte sich, dass die Hevy-Metal-Fans in ihrer Jugend mehr als die Vergleichsgruppen einem riskanteren "sex, drugs and rock-n-roll"-Lebensstil frönten. So waren ihr Alkoholkonsum und auch die Anzahl der Sexualpartner größer.

- Allerdings: Die Metal-Fans gaben an, in ihrer Jugend deutlich glücklicher gewesen zu sein als die Vergleichsgruppen. Und das, obwohl sie zum Teil mit deutlich härteren Herausforderungen in ihrer Jugend (Scheidung der Eltern, generell problematischere Familienverhältnisse, Armut) zu kämpfen hatten.

- Und zum Zeitpunkt der Studie waren alle drei Gruppen mit ihrem Leben im gleichem Ausmaß zufrieden.

- Die Metal-Fans beklagten in deutlich geringerem Ausmaß (nur jeder Dritte), in ihrer Jugend etwas versäumt zu haben wie die gleichaltrige Vergleichsgruppe (51 Prozent).

- 67 Prozent der Erwachsenen, die sich nie für die Metallmusik interessiert hatten, haben schon einmal in ihrem Leben psychologischen Rat wegen emotionaler Probleme gesucht - bei den aktiven Heavy-Metal-Musikern waren es hingegen nur 20 Prozent.

- In allen Gruppen war das Ausbildungsniveau vergleichbar.

- Und die Metalheads haben auch nicht öfter am Arbeitsplatz gefehlt wegen körperlicher oder psychischer Probleme als die anderen Erwachsenen.

"Die Heavy Metal Groupies fanden Trost in ihrer Musik und in ihrer Metal Community eine Möglichkeit, ihren Emotionen mit Gleichgesinnten Ausdruck zu verleihen", so die Studienautoren.