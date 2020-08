Metallica rocken mit Prokofjew im 5/8-Takt

Sie sagten vor ein paar Jahren, dass Sie gerne auf Twitter in ein Wortgefecht mit Donald Trump einsteigen würden. Haben Sie das gemacht? Anlass hätte es mit seinem Umgang mit der Krise ja genug gegeben.

Ja, aber ich bin davon abgekommen, weil diese Art der Konfrontation und Aufmerksamkeit genau das ist, was er haben will. Und das will ich ihm nicht geben. Ich finde aber, dass seine Amtszeit schon auch etwas Positives hat. Denn all die Korruption, die Lügen der Politiker, ihre Missachtung der Gesetze und generell alles, was in den USA, in unserer Kultur und in unserer Gesellschaft falsch läuft, ist dadurch ans Licht gekommen. Und weil darüber jetzt alle Bescheid wissen, weil alle wissen, wie wir manipuliert und ausgenützt werden, bin ich sicher, dass sich das alles nächstes Jahr mit einer neuen Regierung ändern wird.

Stimmt es, dass Sie über Zoom an einem neuen Metallica-Album arbeiten?

Ja, aber das ist in einem frühen Anfangsstadium. Wir benutzen Zoom eher dazu, uns über Ideen dafür auszutauschen. Wirklich miteinander zu spielen oder etwas aufnehmen geht damit nicht.