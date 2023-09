Das Böse ist beim steirischen herbst immer und überall

Am Donnerstag der kommenden Woche (21. September) startet die 56. Ausgabe des Grazer Kulturfestivals steirischer herbst unter dem Motto „Humans and Demons“ (Menschen und Dämonen). Intendantin Ekaterina Degot und ihr Team stellten am Dienstag das dazugehörige Programm vor. Neben zahlreichen Performances, dem bisher umfangreichsten Vermittlungsprogramm mit vielen Expertengesprächen, Diskussionen, Workshops, Rundgängen bilden vier Ausstellungen das Herz der aktuellen Festivalausgabe.

Die Ausstellungen verteilen sich auf vier höchst unterschiedliche Stadtteile. Im ruhigen, bürgerlichen Mariagrün beschäftigt sich „Demon Radio“ in einem ehemaligen Call-Center mit der kontroversiellen Person von Dietrich Schulz-Köhn, der gleichzeitig überzeugter Nationalsozialist, Offizier und Jazz-Experte war. Neben den Werken von zehn verschiedenen Kunstschaffenden ist dort auch ein Teil des Archivs des auch als „Dr. Jazz“ bekannten Sammlers zu sehen.

Am Perpetuum Mobile gescheitert

Das Forum Stadtpark verwandelt sich für das Festival in das fiktive Hausmuseum „Villa Perpetuum Mobile“. Dort dreht sich alles um den bulgarischen Physiker Stefan Marinow, der in Graz vergeblich versuchte, ein Perpetuum Mobile zu konstruieren und darüber Selbstmord beging.

Auf der rechten Murseite - Intendantin Degot hob bei der Programmpräsentation die politischen, topografischen und gesellschaftlichen Kontraste in der Geografie von Graz hervor - verwandelt sich das Minoritenkloster in die „Church of Ruined Modernity“, in deren Mittelpunkt das Leben der nach Brasilien ausgewanderten Schweizer Künstlerin Mira Schendel steht, die sich 1944 für kurze Zeit in Graz aufhielt.

Am Griesplatz schließlich ankert das „Submarine Frieda“, ein aufgelassener Supermarkt mit ehemaligem Tanzsaal im Anschluss, das in einem fiktiven, zeithistorischen Überschwemmungsgebiet nach den Grauzonen des Überlebens angesichts von Unterdrückung und Marginalisierung sucht. Alle vier Ausstellungen sind dank einer neuen Kooperation mit der Arbeiterkammer bei freiem Eintritt zu sehen. Am 22. September können alle vier Ausstellungen im Rahmen einer geführten Fahrradtour bewältigt werden.