Daniel Kehlmann: "Die Verheerung, die Trump angerichtet hat, ist groß"

Bei unserem letzten Gespräch haben Sie noch in New York gelebt und es fiel der Satz, dass Sie überlegen, den USA den Rücken zu kehren, wenn Trump noch einmal gewinnt. Nun hat er nicht gewonnen und Sie leben trotzdem wieder in Europa. Glauben Sie, dass die Verheerung, die Trump angerichtet hat, noch viele Jahre andauern wird?

Die Verheerung ist natürlich groß, aber ich bin aus privaten Gründen wieder da. Wir hatten sowieso geplant, ein Jahr in Europa zu verbringen, damit unser Sohn auch in eine deutsche Schule gehen kann. Es ist wahrscheinlich, dass wir wegen Corona und der ganzen Situation in den USA etwas länger in Deutschland bleiben, als geplant. Wie lange das sein wird, hängt sehr davon ab, was im Januar bei den Senatswahlen in Georgia passiert. Wenn die beiden Sitze, um die es geht, an die Republikaner fallen, dann werden sie Biden vier Jahre lang blockieren und man wird die Verheerungen kaum oder gar nicht rückgängig machen können. Dann besteht die große Gefahr, dass in vier Jahren ein neues populistisches Monster – ich rechne mit Trumps Sohn, Don jr. – Präsident werden kann. Wenn diese beiden Sitze an die Demokraten gehen, dann besteht wirklich die Chance, dass sich die Lage verbessert.

Sie nehmen großen Anteil an der Politik und an den Geschehnissen dieser Welt. Sehen Sie es als Ihre Aufgabe, als Schriftsteller etwas zu bewirken?

Als Theaterautor viel mehr denn als Prosaautor. Ich weiß noch nicht, woran das liegt. Ich habe noch keine konsistente Theorie dazu. Bei Romanen habe ich immer noch das Gefühl, das einmal W.H. Auden über Gedichte so ausgedrückt hat: „Poetry makes nothing happen“. Auch Romane nicht, finde ich. Ein Roman ist ein Kunstwerk, das so gut wie möglich gelungen sein, aber darüber hinaus keine Absichten haben darf. Seltsamerweise bemerke ich, dass ich beim Schreiben für die Bühne – und natürlich auch für den Film – viel politischer denke. Vielleicht weil man da einen so unmittelbaren Kontakt zum Publikum hat. Das Stück „Reise der Verlorenen“ handelt ja auch – obwohl ein historischer Stoff zugrunde liegt – ganz eindeutig davon, wie wir heute mit Flüchtlingen umgehen. Wäre es ein Roman gewesen, hätte ich gezögert und mich gefragt: reagiere ich damit nicht zu sehr auf aktuelle Tendenzen? Aber bei einem Theaterstück oder bei einem Filmdrehbuch habe ich keine Scheu davor, politisch zu sein. Beim „Verhör in der Nacht“ hatte ich diese Scheu überhaupt nicht