Daniel Barenboim tritt als Generalmusikdirektor in Berlin zurück

"Leider hat sich mein Gesundheitszustand im letzten Jahr deutlich verschlechtert. Ich kann die Leistung nicht mehr erbringen, die zu Recht von einem Generalmusikdirektor verlangt wird. Deshalb bitte ich um Verständnis, dass ich zum 31. Januar 2023 diese Tätigkeit aufgebe" Mit dieser Erklärung gab Dirigent Daniel Barenboim (80) am Freitag seinen Rücktritt von jenem renommierten Posten bekannt, den er seit 1992 an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin innehatte.

"Die Jahre haben uns musikalisch und menschlich in jeder Hinsicht beflügelt. Ich glaube, dass die Staatsoper und ich füreinander ein großes Glück waren", heißt es in der Erklärung, die von der Institution am Freitag versandt wurde. "Froh und stolz macht mich insbesondere, dass die Staatskapelle mich als Chefdirigenten auf Lebenszeit gewählt hat. Wir sind über die Jahre eine musikalische Familie geworden und werden diese auch bleiben."

Barenboim hatte in Wien das Neujahrskonzert der Philharmoniker am 1. 1. 2022 dirigiert, musste in den Monaten danach aber immer wieder Termine aus gesundheitlichen Gründen absagen. Auch das Konzert zu seinem 80. Geburtstag, das Ende Oktober in Berlin geplant war, fiel aus.