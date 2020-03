Bachmann-Preis 2020 findet digital statt

Am Freitag hatte es noch geheißen, dass das heurige Wettlesen um den Bachmann-Preis im Rahmen der "Tage der deutschsprachigen Literatur" in Klagenfurt wegen des Coronavirus abgesagt werden muss. Am Montagabend kündigte der ORF nun aber an, dass der Bachmann-Preis 2020 doch stattfinden wird - als Digitalausgabe im Internet.

"Eine öffentliche Veranstaltung dieser Größenordnung wäre aus heutiger Sicht unverantwortbar", hatte es am Freitag geheißen. Fünf der sieben Juroren des im Juni angesetzten, renommierten Literaturpreises hatten sich daraufhin in einer Protestnote "vehement" gegen die Aussetzung ausgesprochen.

Grundgedanken wahren

Um auch in der aktuell schwierigen Situation dem kulturellen Auftrag und der Verantwortung nachzukommen, sei er nun einem Vorschlag von ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard zur Durchführung einer Spezialausgabe des Bachmann-Preises gefolgt, teilte Generaldirektor Alexander Wrabetz Montagabend in einer Aussendung mit. In den kommenden Tagen werde man mit allen Verantwortlichen gemeinsam unter dem Arbeitstitel "Bachmannpreis digital" das genaue Konzept ausarbeiten.

Demnach soll der Bachmann-Preis 2020 im Internet stattfinden, inklusive Schaltungen, digitalen Lesungen und den bekannten Preis-Kategorien. Der Grundgedanke der renommierten Literaturveranstaltung solle gewahrt werden. "Mit vereinten Kräften werden wir in dieser herausfordernden Zeit Autorinnen und Autoren, Jurorinnen und Juroren sowie Leserinnen und Leser im digitalen Raum vereinen und einen Bachmannpreis 2.0 realisieren", so Wrabetz.