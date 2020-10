Corona: Albertina stellt Führungen sukzessive ein

Mit Freitag, 23. 10. sind Versammlungen in Innenräumen nur mehr mit Gruppengrößen bis zu 6 Personen erlaubt. Während es für Kulturveranstaltungen mit zugewiesenen Sitzplätzen Ausnahmeregelungen gibt, trifft die Maßnahme die Kunstvermittlung in Museen und Kunsthäusern direkt: Weil bei Führungen oder Workshops kein Verharren am Sitzplatz möglich ist, müssen Gruppengrößen angepasst werden.