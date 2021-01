Comeback von Ja, Panik: Soundtrack für eine Utopie

Das mag anmuten, als wäre die Single eine Reaktion auf die Corona-Krise. Doch Spechtl, der Songwriter von Ja, Panik, hat „Apocalypse Or Revolution“ schon Ende 2019 geschrieben. „Auch alle anderen Songs auf unserem bald erscheinenden Comeback-Album könnte man so sehen“, sagt der 36-Jährige. „Es stimmt aber für keinen. Die sind alle zum Teil schon weit vor Corona entstanden. Das Interessante daran ist, dass diese Krise wie eine Lupe auf all die Probleme ist, die wir schon hatten – egal, ob das in politischem Rahmen so komische Figuren wie Trump oder Bolsonaro in Brasilien waren, oder die sehr dringliche Umweltfrage. Schon lange davor konnte man sich die Fragen stellen, um die es in ,Apocalypse Or Revolution‘ geht: Können wir diese Probleme wirklich einzeln lösen? Oder ist es als größeres Problem anzugehen, nämlich mit der generellen Frage, wie wir zusammen leben wollen.“

Immer schon hat Spechtl gerne Politisches in seinen Songs verarbeitet. Er sei ein sehr politischer Mensch, sagt er. „Es interessiert mich, ich lese viel darüber, denke darüber nach und will das nicht aus meiner Kunst raushalten. Ich kann auch keine Lösungen bieten. Das ist als Künstler auch nicht meine Aufgabe. Ich versuche nur, gewisse Sehnsüchte zu artikulieren.“