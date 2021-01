Der Soundtrack zum Jahr 2021: Wer neue Alben veröffentlichen wird

Auch die Foo Fighters und Alice Cooper veröffentlich im Februar neue Alben, wobei letzterer mit „Detroit Stories“ der Rock-Szene vom Detroit der frühen 70er-Jahre ein Denkmal gesetzt. „Detroit war der Ort für Heavy Rock,“ erklärt Cooper. „Im Eastown konnte man an einem Abend Ted Nugent, The Stooges und The Who sehen, und das alles für 4 $! Als Soft-Rock-Band hatte man da echt nichts verloren.“

Ein Pop-Disco-Album könnte es von Robbie Williams geben. Der hatte das schon für 2020 angekündigt. Weil er aber in Los Angeles ist, sein Co-Songwriter Guy Chambers in England und keiner der beiden wegen der Pandemie reisen kann oder will, sind sie damit nicht fertig geworden.

Auch Adele hatte ihr nächstes Album „30“ für 2020 angekündigt, aber dann verschoben. Allerdings nicht ausdrücklich auf 2021, sondern auf „unbestimmte Zeit“. Wenn sie noch lange braucht, wird sie den „25“-Nachfolger vielleicht umbenennen müssen. Denn am 5. Mai 21 wird die Britin schon 33 Jahre alt.