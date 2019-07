Tash Sultana im KURIER-Interview: „Nennt mich beim Namen“

Den hat die 24-Jährige offiziell von Natascha in das indische Wort Taj ändern lassen. „Dabei ging es aber nicht darum, dass ich mich nicht als Frau fühle. Es war einfach nicht mein Name. Wenn mich in der Schule jemand so gerufen hat, habe ich nicht reagiert.“

Oft wird Sultana in den sozialen Medien für ihre Meinungen zum Gender-Thema angefeindet. Deshalb liest sie das jetzt nicht mehr: „Warum soll ich mich beschissen fühlen, weil jemand, der mich nicht kennt und mich nie getroffen hat, etwas Gemeines über mich sagt? Jeder hat ein Recht auf seine Meinung, aber ich muss sie nicht lesen. Ich persönlich muss auch nicht jedem, den ich nicht mag, das deutlich sagen. Denn ich weiß, wie es sich anfühlt, weil Leute das mit mir gemacht haben. Ich will lieber eine positive Spur in der Welt hinterlassen.“