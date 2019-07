Multitalent und Energiebündel Tash Sultana live in Wien

Entsprechend auch die Worte, die Sultana jetzt nach einem Drittel des Arena-Konzertes an ihr Publikum richtet. „Ihr seid alle so schön verschieden“, sagt Tash. „Verschieden in der sexuellen Orientierung, in der Rasse, im Aussehen, in allem. Und das ist wunderbar. Aber lasst jetzt alle Gedanken an so etwas draußen vor der Tür und genießt den Moment und die Musik.“