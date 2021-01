Rockveranstalter Tatar: "Spätestens ab Juni wieder Konzerte“

2021 ist das Jahr, in dem man wieder gemeinsam Rockkonzerte und -Festivals besuchen wird können.

Davon wird zumindest ausgegangen. Wie und unter welchen Bedingungen, das aber ist alles noch keineswegs klar. Und auch nicht, wie die seit vielen Monaten lahmgelegte Branche den Neustart schaffen wird. Ewald Tatar, Österreichs größter Rockveranstalter, gibt im KURIER-Interview Perspektiven.

KURIER: Auf Ihrer Webseite barracudamusic.at sind Konzerttermine für Februar angekündigt. Können Sie die spielen?

Ewald Tatar: Nein. Da wurden die Managements informiert, dass wir davon ausgehen, dass wir sie nicht spielen können und wir warten auf das Feedback. Grundsätzlich gehe ich aber davon aus, dass wir ab Mai, spätestens aber ab Juni wieder Konzerte spielen können, weil ganz Europa momentan an diesem Timing arbeitet. Ich hatte vor kurzem einen Videocall mit englischen Touragenten, die auch alle mit Juni rechnen, weil in England die Impfungen früh begonnen haben und das dort gut angelaufen ist.

Das basiert aber auf der Annahme, dass bis dahin die nötige Durchimpfungsrate erreicht ist . . .

Richtig. Genau das ist der wesentliche Faktor. Wie schnell wir wieder Konzerte anbieten können, wird nicht von uns abhängen, sondern, davon, wie viele Leute sich bis zum Sommer impfen lassen. Und wenn ich von dieser Impfskepsis höre, die in Österreich offenbar höher ist als in anderen Ländern, kann ich nur sagen: Die Impfung ist die einzige Lösung, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Und wenn wir die Pandemie nicht in den Griff bekommen wird die Situation, dass es keine Konzerte gibt, noch länger andauern. In Österreich hat das jeder selbst in der Hand. Denn ich höre aus Aussagen von Herrn Minister Anschober, dass bis März, April in Österreich genügend Impfstoff vorhanden ist, dass alle, die geimpft werden wollen, geimpft werden können.