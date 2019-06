Neues Album von Andreas Spechtl: Eine gelungene Inventur

Auf „Strategies“ geht es, wie es der Titel bereits sagt, um Strategien – u. a. für eine bessere Zukunft: „Yes, we will change the world / Because we’ve done so / Many times before“, singt Spechtl zuversichtlich im ersten Stück „Openings“, das mit zärtlichen Piano- und Saxofonklängen gefällt.

Zu Beginn des Albums schaut sich Andreas Spechtl um, ermittelt den Status quo: Wo stehen wir, wo waren wir bereits und wo wollen wir hin? In den danach folgenden Minuten liefert er eine persönliche Standortbestimmung: Die Gitarre hat er längst zur Seite gestellt, von gefälligem Indierock will er nichts mehr wissen. Stattdessen dominieren analoge elektronische Sounds, die zwar an Kraftwerk erinnern, aber keineswegs massentauglich sind. Mit dem Umzug nach Berlin, in die seit Jahren angesagte Techno-Party-Hauptstadt der Welt, habe das aber wenig zu tun. Die Lust auf elektronische Musik war bereits bei dem letzten Album von Ja, Panik („Libertatia“) vorhanden. Die elektronisch-technoide Gangart ist dann aber zum Großteil den Konzerten zum Vorgängeralbum „Thinking about tomorrow“ geschuldet, das live von Spechtl viel rhythmischer und schwungvoller präsentiert wurde.