Gentleman der Klassik: Colin Davis ist tot

Ein Großer ist nicht mehr. Dabei wollte er nie „groß“ sein, sondern immer nur der Musik dienen: Sir Colin Davis ist nach längerer Krankheit im Alter von 85 Jahren gestorben. Und er wird fehlen.

Geboren in einer Kleinstadt im Südosten Englands wurde Davis – nach einem Intermezzo als Klarinettist in einer Militärkapelle – rasch zu einem der bedeutendsten Dirigenten. Erst Musikdirektor am Londoner Sadler’s Wells Theatre (1961– 1965), dann Chef des BBC Symphony Orchestra – weiter ging es mit führenden Positionen beim Boston Symphony Orchestra, dem London Symphony Orchestra und mit der Funktion des musikalischen Chefs am Londoner Royal Oper House Covent Garden.

Bereits Ende der 70er- Jahre wurde Colin Davis als erster Brite zu den Bayreuther Festspielen eingeladen. Wagners „Tannhäuser“ wurde zu einem persönlichen Triumph am Grünen Hügel und führte zu engen Beziehungen mit deutschen Orchestern.