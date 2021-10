"Close Up": Neun Künstlerinnen und die Macht der Blicke

Ein ästhetischer Ruck durchfährt dann die Bilder von Lotte Laserstein, die wie keine Zweite die „neue Frau“ im Berlin der 1920er im Bild zu bannen vermochte: Ihre Protagonistinnen spielen nicht nur Tennis (in einem Werk von 1929), sie spielen auch den Blick des Betrachters selbstbewusst über die Bande zurück (etwa in zwei famosen Atelierbildern, in dem sich die Künstlerin in gewieften Konstellationen gemeinsam mit ihrem Modell darstellte).

Doch auch Kinderporträts – vordergründig ein traditionell „feminines“ Sujet – entfalten in der Schau ihre Doppeldeutigkeit. Bei Alice Neel steht etwa ein Werk aus dem Jahr 1930, in dem die junge Protagonistin wie eine Horrorpuppe erstarrt wirkt, einer deutlich gelösten „Olivia“ aus dem Jahr 1973 gegenüber: Die Veränderung des Kinderbildes geht hier mit einer virtuosen Lockerung des Malstils einher. Auch Neels berühmtes Porträt von Andy Warhol (1970), das bis vor Kurzem in der Retrospektive der Künstlerin im New Yorker Metropolitan Museum hing, ist in der Schau zu sehen.