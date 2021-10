Feiern und die Kontroverse-Glocke läuten, bis die Abrissbirne kommt

Der gesellschaftliche Fortschritt ist also teuer und zum Teil unredlich erkauft, aber er ist da. „Es schaut nicht so schlecht aus – wenn wir’s jetzt ned owilaa’n“, meint Schreiner, der dermaßen vor Einfällen sprudelt, dass er die Pandemie außen vor lassen kann. Zum Thema Negativzinsen: Muss man halt am Weltspartag diesmal der Bank ein Geschenk mitbringen.

Die Party selbst versäumt man als Zuseher, aber Schreiner, mittlerweile ordentlich lädiert, liefert ein Best-of mit viel Körpereinsatz nach. Umwerfend komisch gerät ein Nachhilfekurs in Gruppentänzen wie „Macarena“, amüsant-liebevoll eine Hommage an eine alte Nachbarin.

Es gibt viel zu lachen und einiges zum Nachdenken, bis die Abrissbirne kommt.