Clara Luzia: Der Sternenhimmel von Retz relativiert so einiges

„Howl at the Moon, Gaze at the Stars!“ heißt ihr kürzlich veröffentlichtes Album, das ihr passiert sei: „Ich hatte ein paar Songs in der Schublade und dachte mir, wenn die schon fertig sind, kann ich sie auch veröffentlichen.“ Das Werk sei langsam gewachsen – ein Unterschied zum Vorgänger, den sie mit Produzent Julian Simmons in zwei Blöcken in London aufgenommen hat.

Unter den zehn Liedern befinden sich auch eine Coverversion und zwei Neubearbeitungen. So ein Album zu machen, sei jedes Mal aufs Neue eine große Herausforderung: „Ich habe nie einen Plan, sondern arbeite relativ chaotisch vor mich hin. Das kann funktionieren, oder auch nicht. Erfreulicherweise hat es bislang immer noch ganz gut geklappt.“ Ihre Lieder komponiert sie am liebsten im Alleingang, obwohl sie auf eine tolle Band zurückgreifen kann: Wolfgang Möstl bearbeitet forsch die Gitarre, ihre Frau Catharina Priemer-Humpel agiert umsichtig am Schlagzeug und Peter Paul Aufreiter liefert am Bass ab.