Chromatics kommen nach Wien

Johnny Jewel ist ein Ankündigungsweltmeister. Der Kopf der aus Portland, Oregon, stammenden Synthie-Pop-Band Chromatics, kündigte den lang erwarteten Nachfolger zum suprigen und allerorts gefeierten 2012er-Album "Kill For Love" zum ersten Mal im Jahr 2014 an. Seit dieser frohen Botschaft gab es jedes Jahr immer wieder vereinzelte Lebenszeichen, kleine Appetizer in Form von Tracks - bis zu einer 2015 öffentlich gemachten Hiobsbotschaft: Johnny Jewel, der musikalische Mastermind der Band, habe nach einer dramatischen Nahtoderfahrung alle bisherigen Aufnahmen zerstört. Ein neues Album des Quartetts rückte damit noch weiter in die Ferne...