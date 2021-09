Christos Triumphbogen: In Paris wurde posthum ein Lebensprojekt Wirklichkeit

Doch nicht jedes Projekt ließ sich umsetzen – oder wurde weiterverfolgt. 1985 kleidete das Ehepaar den Pont Neuf – die „neue Brücke“ ist die älteste im Originalzustand erhaltene über die Seine in Paris – und 1995 den Reichstag in Berlin ein. Jeanne-Claude starb 2009, Christo machte allein weiter. 2017 fasste er den Entschluss, den Triumphbogen zu verpacken. Im Jänner 2019 gab Präsident Emmanuel Macron sein Okay.

Eine erste Verschiebung – von April auf September 2020 – war wegen der Falken nötig geworden, die sich eingenistet hatten.

Und dann brach die Pandemie aus. Im April 2020 fiel die Entscheidung, ein Jahr zuzuwarten. Christos Tod änderte nichts: Weil alle Vorarbeiten erledigt waren, kam es doch zur Umsetzung – unter der Leitung von Vladimir Javacheff, dem Neffen des Künstlers. Monatelang wurde der Triumphbogen mit Gestänge eingerüstet, um die Reliefs und Vorsprünge zu schützen. Das Einpacken selbst hingegen dauert bloß eine Woche.

Am vergangenen Wochenende herrschte Prachtwetter in Paris. Tausende Zaungäste standen an den Rändern des Place Charles-de-Gaulle rund um das Nationaldenkmal, von dem aus sternförmig zwölf Avenues, darunter der Champs Élysées, ausgehen.