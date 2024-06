"Werden Daten versteigern": Auktionshaus Christie's wird von Hackern erpresst

Diskretion ist ein hohes Gut im Auktionsmarkt, wo jedes Jahr Milliardenbeträge in Kunstwerke, aber auch in Juwelen, teure Autos, rare Handtaschen oder seltene Spirituosen investiert werden. Und so war die Nachricht, dass das weltumspannende Auktionshaus Christie's Opfer einer Cyberattacke geworden war, durchaus ein Schock für die Branche: Just vor der viel beachteten New Yorker Auktionswoche Mitte Mai musste die Website des Unternehmens offline genommen werden. Später wurde klar, dass eine Kriminellenbande, die sich "RansomHub" nennt, dabei Daten von Klienten erbeutet hat - laut Angaben der Hacker soll es sich um 2 GB Daten, die insgesamt 500.000 Personen betreffen, handeln.