Auktionswoche in New York: Der Kunstmarkt inszeniert sich als gesund

"Es gab einmal eine Zeit, als niemand bei einem Ergebnis von 30 Millionen mit der Wimper zuckte", twitterte Katya Kazakina, Kunstmarkt-Reporterin des Branchendiensts "Artnet", in der Nacht zum Donnerstag aus dem Auktionssaal bei Sotheby's in New York. "Es ist eine andere Zeit." Gerade zuvor war ein Gemälde - aus der "Heuhaufen"-Serie des Impressionisten Claude Monet - um 30 Millionen ersteigert worden und hatte damit einen Highlight des Abends geliefert.

Seit Ende der 1970er Jahre halten die großen New Yorker Auktionshäuser jedes Jahr im Frühjahr große Auktionen ab, die immer auch als Test für den Kunstmarkt gelten. Wer aber diesmal Sensationsmeldungen über dreistellige Millionenbeträge erwartete, wurde enttäuscht: Die Schätzwerte des Angebots, das Sotheby's, Christie's und Phillips zusammengestellt hatten, gaben derlei Summen einfach nicht her.

Am Freitag meldete Christie's dennoch ein Gesamtergebnis von 527.9 Millionen US-$, deren letzter großer Event am Donnerstagabend (Ortszeit) stattfand. Ein Blumenbild von Andy Warhol hatte dort um 35 Millionen US-$ den Besitzer gewechselt. Sotheby's hatte am Tag zuvor 235 Millionen US-$ Umsatz allein für seine Abendauktion gemeldet, angeführt von einem Rekordpreis für ein Bild der Surrealistin Leonora Carrington ("Les Distractions de Dagobert"), das um 28,5 Millionen US-$ verkauft worden war und einen neuen Rekord für die Künstlerin markierte.