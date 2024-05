Basquiat-Gemälde soll um 200 Millionen Dollar Besitzer gewechselt haben

Es gibt eine Sphäre des Kunstmarkts, in der Geldsummen scheinbar keine Rolle spielen und Konjunkturzyklen nicht wirklich von Belang sind. Bei so genannten "Private Sales", also Privatverkäufen unter Milliardären, wechseln Kunstwerke teilweise zu Beträgen verkauft, die auf dem Auktionsmarkt nur sehr selten erzielt werden. So auch jetzt, wenn man dem New Yorker Händler, Künstler und Insider Kenny Schachter glaubt: In seiner jüngsten Kolumne im Branchendienst "Artnet" enthüllte er, dass Jean-Michel Basquiats Gemälde "Untitled" - ein markantes Bild eines Schädels aus dem Jahr 1982 - um 200 Millionen Dollar den Besitzer wechselte.

Der japanische Milliardär Yusaku Maezawa, der 2017 für das Werk bei einer Auktion 110.5 Millionen gezahlt und damit einen bis heute gültigen Rekord für Basquiat aufgestellt hatte, soll fast das Doppelte dieser Summe vom US-Hedgefond-Manager Kenneth Griffin erhalten haben. Griffin ist am High-End-Kunstmarkt kein Unbekannter: Kolportiert wird, dass er bereits 2015 rund 300 Millionen US-$ für das Werk "Interchange" von Willem De Kooning locker machte - es wäre damit das zweitteuerste Gemälde hinter "Salvator Mundi", das bei einer Auktion 2017 bekanntlich 450 Millionen US-$ erzielte.