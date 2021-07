110 Millionen: Basquiat überholt Warhol

Als Käufer outete sich der japanische Milliardär Yusaku Maezawa , der das Ergebnis auch gleich zur Eigen-PR nutzte: Er ist der Gründer des japanischen Onlinehandel-Riesen "Start Today" und des Online-ModeshoppingcentersZozotown". Seine Basquiat-Trophäe will er in einem neuen Privatmuseum in Chiba, Japan , ausstellen und zuvor noch an Ausstellungen in der ganzen Welt verleihen.