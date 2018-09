Chilly Gonzales: Ein unberechenbarer Entertainer

Welchen Chilly Gonzales wollten Sie zeigen?

Ich wollte einen Künstler zeigen, der sehr selbstreflexiv ist. Der ständig zwischen der Lust am Entertainment und der Sehnsucht nach musikalischer Anerkennung pendelt. Einen Künstler, der nicht herumgesessen ist in der Hoffnung, entdeckt zu werden, der nicht an Genie oder den Kuss der Muse glaubt, sondern hart arbeitet. Schauen Sie sich an, wie der Mann schwitzt, das ist ein Handwerker.

Ein Interview nimmt in der Doku eine zentrale Rolle ein, es führt quasi durch den Film. Was war der Gedanke dahinter?

Ich wollte Gonzales über sich selbst sprechen hören. Idealerweise in einer Situation, in der er als Chilly Gonzales und nicht als Jason Beck antwortet. Gonzales und ich waren uns schon sehr nah, es brauchte aber eine gewisse Distanz dafür. Wir dachten zunächst an eine Kulturjournalistin, konnten uns aber zunächst auf niemanden einigen.

Geworden ist es schlussendlich die gerne als „erbarmungslos“ bezeichnete Schriftstellerin Sibylle Berg. Warum ausgerechnet Frau Berg?

Der Vorschlag kam von einer guten Bekannten. Gonzales war davon begeistert und las sofort eines ihrer Bücher – es war fasziniert von ihr als Person. Sibylle Berg war auch sofort dabei.

Was schätzen Sie am Musiker Chilly Gonzales?

Seine Eigenständigkeit, seine Unberechenbarkeit, seine Lust am Entertainment und seine Liebe zur Musik.

Und was schätzen Sie an der Person hinter der Kunstfigur?

An Jason Beck schätze ich seine Sensibilität, seine Loyalität und seinen Humanismus.

„Shut Up And Play the Piano“ ist Ihre erste Regiearbeit. Haben Sie Lust auf mehr bekommen?

Ich habe tatsächlich Blut geleckt. Was waren die größten Schwierigkeiten, Herausforderungen? Jedes Debüt ist schwer. Ich hatte vor allem sehr lange zu kämpfen, dass dieser Film überhaupt entstehen konnte. Auch der Schnitt war eine gigantische Herausforderung, nicht nur für mich, sondern für alle Beteiligten. Ich habe viel Geld, Nerven und Resthaar verloren in diesen dreieinhalb Jahren. Aber es hat sich gelohnt.

Gibt es bereits neue Projekte?

Ja. Ich möchte einen Film über die Wiener Musikszene machen.

Was interessiert Sie daran?

Die beste deutschsprachige Musik kommt meines Erachtens seit einigen Jahren aus Wien. Sei es Hip-Hop, Singer-Songwriter, Rock oder Pop – in all diesen Genres tut sich in Wien unheimlich viel. Ich finde die aktuelle Wiener Szene auch erfrischend unangepasst, ehrlich und extrem divers – mit Mut zur eigenen Meinung und zur Unangepasstheit.

Welcher Musiker, welche Musikerinnen sollen darin unbedingt vorkommen?

Ich will noch nicht zu viel verraten, wir sind bereits in der Vorbereitung und bei den Anfragen. Aber so viel vorweg: Ich bin riesiger Voodoo-Jürgens-Fan.

Tipp: „Shut Up And Play The Piano“ kommt am 21. September in die heimischen Kinos. Am 22. September (20 Uhr) gibt es im Wiener Gartenbaukino ein Sondervorführung, nach der sich der Regisseur des Films, Philipp Jedicke, den Fragen der Kinobesucher stellen wird.