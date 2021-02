Chef der Bundestheater: „Vernünftiger, bis Ostern zu zu lassen“

Burgtheaterdirektor Martin Kušej merkte am Freitag erneut an, dass für eine Wiedereröffnung ein Vorlauf von ca. sechs Wochen nötig sei. Und Christian Kircher, Chef der Bundestheater-Holding, zählte bei seiner Bilanzpressekonferenz wieder eins und eins zusammen.

Das Resultat, wie er danach im Gespräch mit dem KURIER verdeutlichte: „Ich glaube nicht, dass es eine Wiedereröffnung am 1. März geben wird.“ Seiner Meinung nach wäre es „vernünftiger, bis Ostern zu zu lassen“. Denn die Staats- und die Volksoper sowie das Burg- mit dem Akademietheater aufzusperren, nur um es nach ein paar Tagen wieder zu schließen, sei ein „Mega-Aufwand“, geradezu ein „Mega-GAU“. Ostern ist am 4. und 5. April.

Bis zum ersten Lockdown im März 2020 seien die Bundestheater auf einem sehr erfolgreichen Weg gewesen, erklärte Kircher via Zoom. Die Sitzplatzauslastung hätte bis dahin im Burgtheater 80,5 Prozent und in der Staatsoper 98,6 Prozent betragen, die Volksoper hätte in den sechseinhalb Monaten der Saison 2019/20 gar den Höchstwert von 89,5 Prozent erreicht.