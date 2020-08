Charlie Parker: Genie und Junkie – eine Kultfigur des Modern Jazz

„Charlie Parker with Strings“ (1949/’50) sind lyrische Aufnahmen: populäre Melodien der Zeit wie „April in Paris“, „Summertime“, „I’m In The Mood For Love“ und weitere Musical- und Filmschlager (am 30. 8., 21 Uhr, Ö1). Von Jazz-Puristen kritisiert, waren die Schallplatten zu Parkers Lebzeiten Verkaufshits.

Unter dem Motto „Bird 100“ ist aktuell die Box „5 Original Albums“ (Verve/ Universal) mit wegweisendem Aufnahmen in unterschiedlichen Besetzungen von 1946 bis 1955 erschienen, remastered und klang-technisch aufgepeppt; außerdem „Jazz At Midnite“ (Blue Note/Universal) mit zwei Livekonzerten von 1952 und ’53 in Washington. „Bird in LA“ versammelt auf 2 CDs teils Unveröffentlichtes aus den 40ern und 50ern. Und genau diese spektakuläre Phase thematisiert auch die Graphic Novel „Chasin’ The Bird“ (Verlag Z2 Comics).