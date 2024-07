Cat Power war wunderbar. Nur sie selbst fand das nicht

Bob Dylan ist einer der meistgecoverten Songwriter der Welt. Es gibt unzählige Neuinterpretation seiner ikonischen Lieder. Aber das, was Cat Power 2022 tat, war einzigartig: Sie nahm Dylans als „Royal Albert Hall Concert“ bekanntes Konzert, das im Mai 1966 in Wahrheit in der Manchester Free Trade Hall stattgefunden hat, komplett neu auf. Inklusive des Zwischenrufs eines Zuschauers, der sich an dem stieß, was das Konzert so berühmt gemacht hat: Dem abrupten Wechsel von der akustischen zur elektrischen Version.

Auf „Cat Power sings Dylan“ spielt die als Chan Marshall geborene Cat Power das sogenannte „Royal Albert Hall Concert“ Stück für Stück nach. Das tat sie auch am Donnerstag, wie versprochen. Fehlerlos, eindringlich und intim.