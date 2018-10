STAR DER WOCHE: Cat Power

Nach sechs Jahren hat sie nun endlich wieder eine CD gemacht: „The Wanderer“. Und die ist, aber das hätte auch niemand anders erwartet, richtig gut geworden. Mit „Stay“, liefert sie ein zum Weinen schönes Rihanna-Cover ab, der Titelsong kommt in einer folkigen A-cappella-Version UND als Ballade mit schummriger Trompete, in „Woman“ teilt sie sich das Mikro mit Lana Del Rey. Mit ihr verbindet Cat Power, die Frau in Schwarz, auf den ersten Blick nicht viel. Aber dann erkennt man die Melancholie, diese durchaus sinnliche Lebensmüdigkeit, die beide prägt. Und so harmonieren sie auf beinahe unheimliche Art, ihre tiefen Stimmen

scheinen einander zu umarmen. Ganz großes, sehnsuchtsvolles Kino.