Roman "Cascadia": So hässlich ist das Paradies

USA und Kanada

Dass ein armseliges Leben in einem Paradies, an dem man nicht teilnehmen kann, vielleicht noch höllischer ist als ein hässliches Leben in einer hässlichen Gegend – davon erzählt Julia Phillips Roman „Cascadia“. Cascadia, so wird das landschaftlich wunderschöne Grenzgebiet zwischen dem Nordwesten der USA und Kanada genannt. Im amerikanischen Original heißt der Roman „Bear“, „Bär“, und ein Bär soll und wird in dieser Geschichte alles verändern.

Protagonistin Sam hat wenig vom Idyll, in dem sie lebt. Sie wohnt mit ihrer Schwester Elena, die im Golfklub kellnert, und ihrer kranken Mutter in einem schäbigen Haus, das die verstorbene Großmutter einst von ihrer Witwenrente gekauft hat, in der Hoffnung, es würde die Familie in die Mittelschicht katapultieren. Ein Irrtum. Das Haus ist eine Bruchbude, die Mutter lungenkrank, die Schulden wachsen ihnen wegen der Arztrechnungen über den Kopf. Nichts wie weg hier. Das wünscht sich Sam schon ihr Leben lang und das schien auch immer der gemeinsame Plan der unzertrennlichen Schwestern.