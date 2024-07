Krimi "Views": Wer geht für Klicks über Leichen?

Asoziale Influencer

Mit jedem Kapitel läuft die Situation in „Views“ ein bisschen mehr aus dem Ruder. Zu Beginn haben zumindest die Dialoge zwischen Yasira und ihrem Kollegen Michael eine fast kängurueske Leichtigkeit, davon ist gegen Ende nichts mehr zu merken. Kling gräbt sich mit dem Unterhaltungsmedium Thriller durch die ungelösten Probleme unserer Zeit: die Unaufhaltsamkeit der Walze von viralen Videos, die (zu) schnellen Urteile über alles, was man im Internet so zu sehen bekommt, die Mobilisierung, die lang gehegte und von bestimmten Parteien noch geschürte Ressentiments gegen Asylsuchende ermöglichen und nicht zuletzt die technischen Möglichkeiten, die sich in geballter Geschwindigkeit vergrößern. Ohne dass es eine Mehrheit der Menschheit so wirklich versteht oder mitbekommt. Wem ist denn im Detail bekannt, welchen Influencern seine Kinder folgen? Und was weiß man schon so wirklich über die?

In den „Känguru-Chroniken“ gründet das Beuteltier ein „Asoziales Netzwerk“ und man muss bei Klings „Views“ nicht selten daran denken, wie asozial die sogenannten Sozialen Medien geworden sind.