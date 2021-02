Burgtheater vor Hartmann: „Durchgehend angespannte Finanzlage“

Im Winter 2013/2014 krachte das Finanzgebäude des Burgtheaters zusammen. Zunächst, im November, wurde Vizedirektorin Silvia Stantejsky fristlos entlassen. Im Jänner erklärte Georg Springer, Chef der Bundestheater-Holding, dass es in der Vergangenheit zu „dolosen Handlungen“ gekommen war. Und schließlich, am 11. März, enthob der damalige SPÖ-Kulturminister Josef Ostermayer den Burg-Direktor, Matthias Hartmann, seines Amtes.

Stantejsky war schon seit der Zeit von Claus Peymann die „Mutter der Kompanie“ gewesen. Sie ermöglichte immer alles – auch als Stellvertreterin von Thomas Drozda, dem Geschäftsführer seit der Ausgliederung im Spätsommer 1999: Sie zahlte Akonti aus und drückte den Gastschauspielern die Gage bar in die Hand (was Steuerhinterziehungen leicht machte).

Im Juli 2008 – ein Jahr vor Vertragsende – wechselte Drozda als Generaldirektor zu den Vereinigten Bühnen Wien. Und Stantejsky folgte ihm als Geschäftsführerin nach. Im Zuge des Bestellungsverfahrens gab es zwar schwere Bedenken der beigezogenen Personalberaterin. Aber Drozda votierte für Stantejsky. Weil Direktor Klaus Bachler dem Abgang des Geschäftsführers nur zustimmen wollte, wenn er sich in der letzten Saison nicht an ein neues Gesicht gewöhnen musste. Zumal er ohnedies die meiste Zeit in München weilte – als neuer Intendant der Bayerischen Staatsoper.