Burgtheater: Ensemble spricht Hartmann Misstrauen aus

Hartmanns offizielles Statement klingt verärgert und sarkastisch, aber auch um Beruhigung bemüht:

"Die Tatsache, dass ich vielen Ensemble-Mitgliedern nicht in ausreichender Form meine unausgesetzten Bemühungen zur Bewältigung dieser schweren Krise hinreichend klar machen konnte, macht mich betroffen, und ich nehme das sehr ernst." Er verstehe, dass in "unserem ruhmreichen Ensemble des Burgtheaters" nicht allen die Geschäftsordnung bekannt sei – "welche die kaufmännischen und künstlerischen Bereiche klar trennt." Er werde "weiter alles in meiner Macht stehende tun, um mit Hilfe der neuen kaufmännischen Geschäftsführung, der Holding und der Politik die Krise zu überwinden und unseren künstlerischen Höhenflug in den Focus zu richten."

Schluss-Satz: "Das Ensemble verdient von allen den höchsten Respekt, und bald wird das Theater wieder gemeinsam stehen."

Holding-Chef Springer wieder äußerte sich in der "ZIB2": Er verstehe "die Irritation", nicht aber die Tatsache, dass das Ensemble der Lagebeurteilung durch externe Prüfer nicht glaube.

In der an Kulturminister Josef Ostermayer gerichteten Erklärung des Ensembles ist von einer "Angstpolitik" Hartmanns die Rede: Mitarbeitern werde die Kündigung als "Sparmaßnahmen-Rute" ins Fenster gestellt. Gegenüber diePresse.com legte Ensemblemitglied Johannes Krisch nach: Er gehe davon aus, dass die Politik "dieses Votum nicht ignorieren werde". Was man als Aufforderung interpretieren kann, Hartmann abzuberufen.