Veronica Raimo: Die spinnen, die Römer

Bei Raimo überwiegt die Groteske gegenüber der Sozialkritik, der Humor ist stellenweise bedrohlich schwarz. Diese Kindheit am Fensterbrett hat etwas Beklemmendes. „Wir starrten in den Hof wie zwei in die Wohnung gesperrte Spitzel.“ Einmal werden die Geschwister Zeugen, wie Kinder eine Kröte zu Tode quälen. Alles, was sie tun können, ist, sich stumm an den Händen halten und hoffen, dass das Tier bald krepiert. Gefangen im Kinderzimmer entdecken sie das Böse. Sartres Geschlossene Gesellschaft zu Gast in der römischen Vorstadt.

Dass diese Kids als Erwachsene selbst nicht ganz normal werden, versteht sich von selbst. Ebenso, dass „Nichts davon ist Wahrheit“ vielleicht doch einen Hauch von Wahrheit erzählt.