Die Frauen der Rothschilds - reich, schön, exzentrisch

Die Perlenketten schmiegen sich in drei Reihen um ihren Hals. Verträumt blickt Kitty Rothschild an der Kamera vorbei. Wir schreiben das Jahr 1928, als das Foto gemacht wird – und die gebürtige Amerikanerin ist auf dem Höhepunkt ihres Ruhms. Sie hat Eugen Rothschild geheiratet, einen der reichsten Männer der Welt.

„Kittys Geschichte könnte ein modernes Märchen sein“, stellt Roman Sandgruber, emeritierter Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, in seinem aktuellen Buch „Pretty Kitty und die Frauen der Rothschilds“ fest. Kitty, Tochter eines deutschen Einwanderers, heiratete in den USA ins Südstaaten-Establishment ein, dann in die österreichische Hocharistokratie und schließlich einen Rothschild der Wiener Linie. Sie wurde zur Stilikone, schuf sich ihre Freiräume und sorgte für politische Schlagzeilen.