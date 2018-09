„Albert Rothschild war der reichste Mann Europas“

Der Historiker und Universitätsprofessor Roman Sandgruber (71) hat viele Jahre das Institut für Zeit- und Wirtschaftsgeschichte an der Linzer Universität geleitet.

KURIER: Sie sind zu diesem Gespräch mit dem Rad angereist. Die Rothschilds fuhren auch Rad.

Roman Sandgruber: Die Rothschilds haben viele Hobbys gehabt. Der österreichische Zweig umfasste fünf Generationen, Albert Rothschild (1844–1911) war die vierte Generation. Er war der reichste Mann Europas, bei ihm musste alles groß sein. Er ging auf die höchsten Berge, nach Möglichkeit als Erster, auf den Montblanc, das Matterhorn, etc. Er war Hobbyastronom und hatte eine Sternwarte, er war ein Schachmäzen von hohen Graden. Er war auch ein begeisteter Radfahrer. 1885 ist das Fahrrad in der heutigen Form erfunden worden. In Lunz am See, wo er seine großen Besitzungen hatte, ließ er sich eine eigene Radfahrhalle und eine vier Kilometer lange, befestigte Radbahn bauen, damit er fahren konnte. Er begann mit dem Radfahren erst mit 50 Jahren und machte große Radtouren, zum Beispiel von Wien nach Mailand.

Die Schauspielerin Helene Odilon (1863–1939), die mit dem Schauspieler Alexander Girardi verheiratet war, sah in Bad Ischl den verwitweten Albert Rothschild. Sie inszenierte einen künstlichen Radfahrunfall, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Daraus entwickelte sich eine Liebschaft. Girardi wurde eifersüchtig. Rothschild und Odilon zogen den Psychiater Julius Wagner-Jauregg (1857–1940) bei, sie versuchten Girardi ins Irrenhaus zu bringen. Sie warfen ihm vor, Kokain zu konsumieren.

Es war eine Riesenaffäre. Als Girardi von den Wärtern abgeholt werden sollte, flüchtete er durch das Fenster und lief zu Katharina Schratt. Zeitungskampagnen beschuldigten Rothschild eine Kampagne zu führen. Odilon ließ sich scheiden und war rund ein Jahr lang mit Rothschild zusammen. Dieser verlor dann das Interesse, die Beziehung zerbrach. Odilon wollte dann viel Geld haben. Rothschild gab ihr nicht viel. Er meinte lediglich: Jetzt habe ich schon ihretwegen meine Kinder vernachlässigt, so kann ich sie jetzt nicht noch ihres Vermögens berauben.