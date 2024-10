Richard Powers: Vielleicht das Ende der Welt

Richard Powers ’ neuer Roman „Das große Spiel“ ist unter anderem auf Makatea, einer Insel in Französisch-Polynesien angesiedelt. Hier wurde bis in die 1960er-Jahre Mensch und Natur krank machender Phosphatabbau betrieben. Zurückgeblieben sind verlassene Fabriken und ein paar Dutzend Einwohner. Langsam entwickelt sich die winzige Insel jetzt wieder zum Naturparadies, das sie einst war.

Rafi Young hat sich, obgleich er mindestens so viel wie Todd von Spieltheorie versteht und ebenso leicht zum vermögenden Computernerd hätte werden können, auf Lyrik und das Unterrichten von Kindern beschränkt. Er hat immer an den Menschen geglaubt – auch wenn die KI wie hier mit der bezaubernden Stimme von Catherine Deneuve spricht.

Den Rochen retten

Und dann ist da der Ozean, der immer wieder als Allegorie des scheinbar unerschöpflichen Lebens beschrieben wird, ähnlich wie in Powers’ Roman „Die Wurzeln des Lebens“, wo Bäume eigentlich die besseren Menschen sind. In einem parallelen Erzählstrang wird von Meeresforscherin Evelyn Baulieu berichtet, der Powers ebenfalls viele reale Ereignisse auf den Leib schneidert, etwa Nasa-Unterwasser-Experimente und Forschungen zur Kontinentalverschiebung. Die Unterwassererlebnisse der Forscherin gehören zu den schönsten Stellen im Buch. Beeindruckend, wie sie versucht, einen in einem Plastiknetz verfangenen Rochen zu retten, oder einem gestrandeten, sterbenden Wal stundenlang in die Augen schaut.