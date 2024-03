Percival Everett: Mit Huck aufm Mississippi

Das war 1935. Percival Everett, Bestsellerautor und Literaturprofessor aus Georgia, formuliert es nun etwas weniger überschwänglich. Mark Twains Humor und seine Menschlichkeit hätten ihn beeinflusst, lange, bevor er Schriftsteller wurde. Und er würde gerne einmal Mittagessen mit ihm gehen. In Ermangelung der Möglichkeiten (Twain starb 1910) hat Everett dem vielleicht meist zitierten amerikanischen Schriftsteller („Die Nachricht von meinem Tod ist stark übertrieben“) nun eine literarische Reverenz erwiesen.

In seinem jüngsten Roman „James“ erzählt Everett die Geschichte von Huckleberry Finn und dem entlaufenen Sklaven Jim neu. Diesmal aus Jims Perspektive. Oder besser: Aus James’ Perspektive. Denn Everetts Protagonist ist kein leicht minderbemittelter, aber bauernschlauer Sklave, der von Huck aus den Ketten befreit wird. Er ist ein Mann, der sein Schicksal in die Hand nimmt. Er ist James. Und so weigert er sich, die Weißen als „Unterdrücker“ zu bezeichnen, denn das würde voraussetzen, dass er ein „Opfer“ ist. James wählt stattdessen das Wort „Feind“.