Mircea Cărtărescu: Blumen des Bösen

Der Rumäne Mircea Cărtărescu, immer wieder als Kandidat für den Nobelpreis genannt, verdichtet hier die Geschichte des Kaisers von Äthiopien (1855 bis 1868) sowie allerhand Dazuerfundenes zu einem rauschartigen, schaurig-schönen, wortgewaltigen Tableau. Hut ab an dieser Stelle vor Übersetzer Ernest Wichner und danke an die Herausgeber für das Glossar, dem man entnehmen kann, was „Exorassen“, „Fif-Fir“ und „Tella“ sind.

Schießpulver statt Salz

Der Protagonist dieses Schwergewichts von einem Roman ist der Schrecken in Person. Er streut Schießpulver statt Salz auf seine Speisen, er mordet, pfählt, vergewaltigt, unterjocht. Beherrscher der Welt wollte er einst werden, doch der Posten war schon vergeben – an Christus im Himmel und Königin Victoria auf Erden.

Vielleicht ist es ja auch dem historisch belegten Theodoros so ergangen. Der wurde in Äthiopien geboren, stammte aus einfachen Verhältnissen, schlug sich als Räuber durch, bevor er sich 1855 zum „König der Könige“ von Abessinien krönen ließ. Cărtărescus Roman setzt am Ende der sogenannte Britischen Äthiopienexpedition von 1868 ein, die in die Schlacht um Magdala mündete. Anstatt zur Geisel der Briten zu werden, erschießt sich Theodorus, dieser „Mann des Blutes“. Ab hier wird seine Geschichte im Roman aufgerollt. Der Erzähler spricht ihn beschwörend mit „du“ an, was eine starke Sogwirkung erzeugt. Cărtărescus Theodorus stammt aus der Walachei, dem südlichen Teil des heutigen Rumäniens. Geboren als Kind zweier Diener am Hofe eines großen Bojaren, wird ihm schon bei der Geburt prophezeit, dass er Kaiser werden wird. Die Prophezeiung wird zur Obsession. Mit 17 Jahren macht er sich auf in die Welt, schreibt seiner Mutter Briefe aus der Levante und dem Orient über sein abenteuerliches Leben und seine grausamen Taten.