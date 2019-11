Buchkritik: Mircea Cărtărescu und "Solenoid"

Man ist immer auch ein Anderer, und daraus wird vielleicht eine Geschichte (da muss man gar kein Schriftsteller sein) so in der Art: Jemand läutet an der Tür, er sucht einen Farkas, man ist nicht Farkas, aber man könnte trotzdem sagen: Ja, hier bin ich ... und die Fantasie schlägt Purzelbäume.