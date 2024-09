Luca Kieser: "Ich weiß, wie es ist, vor dem Jugendrichter zu stehen"

Auf den ersten Blick ist „Pink Elephant“ ein Coming-of-Age-Roman aus einer deutschen Vorstadt. Drei Teenager und ein paar dumme Ideen. Eine klassische Freundschaftsgeschichte, in die sich Fragen um Rassismus, Identität und den „weißen Blick“ drängen. Denn die Konsequenzen adoleszenter Dummheit sind nicht für alle gleich.

„Pink Elephant“ erzählt die Geschichte dreier latent delinquenter Jugendlicher, von denen einer das Glück hat, aus einem gutbürgerlichen deutschen Ärztehaushalt mit SUV in der Einfahrt zu kommen. Vincent wird, was immer er auch tut, bequem landen. Wohingegen Tarek, dessen Familie aus Syrien stammt, und Ali, dessen Mutter Palästinenserin ist, nicht erst vor dem Jugendrichter mit Vorschussmisstrauen zu kämpfen haben.

Trotzdem nennt er Ali und Tarek bald „Brüder“, raucht mit ihnen Shisha, hängt gemeinsam mit ihnen vor dem Spielautomaten ab. Abends allerdings kehrt er wieder in die gepflegte Einfamilienhauswelt seiner Eltern zurück.

Luca Kieser, geboren 1992 in Tübingen, hat seinen zweiten Roman einem verstorbenen Jugendfreund gewidmet. Alain starb, als er ungefähr so alt war, wie es die Jugendlichen in „Pink Elephant“ sind. Kieser wollte ihm ein Denkmal setzen.

Zehn Jahre hat Kieser, der heute in Wien lebt, an dieser zum Teil autobiografischen Geschichte gearbeitet. Man merkt ihm an, dass er ihr und ihren Protagonisten gegenüber große Verantwortung empfindet. Nicht zuletzt deshalb hat er dafür sogenannte Sensitivity Reader engagiert, um den den Text aus Betroffenensicht auf Stereotype und Diskriminierung zu prüfen.

„Ich weiß, wie es ist, zu dealen und vor dem Jugendrichter zu stehen. Aber ich weiß nicht, wie es ist, dunkle Hautfarbe zu haben und mit der Angst vor Abschiebung zu leben. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass man, wenn man sich mit einer Sache nicht gut auskennt, bei jenen nachfragt, die mehr darüber wissen. Ich erfahre keine Diskriminierung und bin mir vielleicht gar nicht bewusst, dass ich selbst manchmal mit einem weißen Blick urteile. Darum geht es ja auch in meinem Buch. Dass man sich eigener Privilegien oft nicht bewusst ist und kaum ein Gefühl dafür hat, wie ungleich sie verteilt sind.“