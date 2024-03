Joyce Carol Oates und ein Serienkiller namens „Babysitter“

Kunstvoll verwebt Joyce Carol Oates in ihrem neuen Roman „Babysitter“ Fakt und Fiktion. Besagte Mordserie gab es Mitte der 1970er in Detroit tatsächlich, die Geschichte der Hausfrau Hannah hat Oates dazuerfunden. Den zynischen Namen „Babysitter“ schrieb ein Reporter dem Täter damals auf den Leib, er muss dem Mörder gefallen haben. In wenig mehr als einem Jahr hat er sechs Kinder im Alter zwischen elf und vierzehn Jahren verschleppt, tagelang festgehalten, misshandelt, zu Tode stranguliert. Danach hat er ihre Leichen an öffentlichen Plätzen ausgestellt, nackt, wie aufgebahrt. Sorgfältig gewaschen und engelsgleich präsentiert, neben ihnen ihre gebügelte Wäsche.

Joyce Carol Oates lebte zu dieser Zeit in Detroit. Warum sie an den Ort dieser Verbrechen zurückgekehrt ist? „Ich wurde immer schon von mysteriösen Verbrechen angezogen, die gewissermaßen eine Bedeutung über die Tat hinaus haben. Der Serienkiller Babysitter schien mit seiner vorgeblichen Sorge um die Opfer etwas sagen zu wollen. Er tat so, als würde er sich sich um sie kümmern wollen, in einer Art und Weise, wie es deren Eltern offenbar nicht taten. Seine Message war: Er hätte sie nicht kidnappen können, wenn die Eltern besser auf sie aufgepasst hätten. Im Nachhinein erfuhr man, dass der Täter von seinen wohlhabenden Eltern und anderen Kinderschändern unterstützt wurde, wodurch er sich der Festnahme entziehen konnte“, erzählt Oates im Gespräch mit dem KURIER. Und fügt hinzu: „Ich bin immer wieder fasziniert von den archetypischen Mustern, die die Gegenwart beherrschen.“

Die New Yorkerin Joyce Carol Oates ist neben der Kanadierin Margaret Atwood die wahrscheinlich berühmteste und produktivste Schriftstellerin Nordamerikas. „Babysitter“ ist laut ihrem Verleger der 61. Roman der 85-Jährigen – sie selbst weiß das nicht so genau. Gewiss aber ist das Muster, das sie in ihrem jüngsten Roman sehr gekonnt anwendet, eines, das man bereits aus früheren kennt: eine fiktionale Geschichte, zusammengesetzt aus Bausteinen realer Ereignisse. Hier nun also die Mordserie, verknüpft mit der fiktiven Story Hannahs, die nicht erkennen will, dass sie vergewaltigt wurde, und in ihrer Realitätsverweigerung zulässt, dass ein unschuldiger Schwarzer dafür bezahlen muss. Es geht hier, in der Arbeiterstadt Detroit, auch um Rasse und Klasse. Zugleich aber auch um Fragen nach weiblichem Verlangen, nach Schuld und der Angst vor der bevorstehenden Sühne. Hannah ist eine zwiespältige Person. Vernachlässigt, und doch in ihrer sorglosen Wohlstandswelt verhaftet. Zu spät erkennt sie, dass sie sich in Gefahr begibt, doch immer wieder denkt sie an ihre Kinder: Stöße ihnen etwas zu, sei das wohl die gerechte Strafe für sie als „schlechte Mutter“.