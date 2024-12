Neues von Han Kang, der Literaturnobelpreisträgerin 2024: Tote Vögel leben länger

Der Baumstammacker

Das Trauma des Landes ist für Gyeongha zu ihrem persönlichen geworden. Sie hat so gut wie alle Menschen um sich herum verloren. Als sie jetzt in eine Apartmentwohnung in der Nähe von Seoul zieht, hat sie weder Familie noch Job, um die sie sich kümmern müsste. Sie denkt daran, ihrem Leben ein Ende zu setzen, als eine ehemalige Kollegin sie um Hilfe bittet. Gyeongha eilt zu Inseon ans Krankenbett. Die scheinbar bedürfnislose Frau lebt allein, arbeitet als Fotografin, schien bisher nichts und niemanden zu brauchen. Bis sie sich bei Holzarbeiten zwei Finger abschnitt und zu verbluten drohte. Gyeongha hatte ihr einst von ihren wiederkehrenden Albträumen von dem Meer der schwarzen Bäume erzählt. Gemeinsam wollten sie in einem Kunstprojekt die Vergangenheit aufarbeiten. Es wurde nichts daraus. Doch Inseon arbeitete weiter an dem von Gyeongha erträumten Baumstammacker. Hatte sie sich womöglich dabei verletzt? Das ist nun aber nicht der Grund, warum sie die Freundin um Hilfe bittet. Sie soll vielmehr in Inseons weit abgelegenes Haus ziehen und ihren einsamen, sprechenden Papagei betreuen, denn einen Umgebungswechsel würde das Tier nicht vertragen. Die Begegnung mit dem Vogel fällt anders aus als erwartet. Tote werden kommen und gehen, Geister und Träume nicht mehr von der Realität zu unterscheiden sein.