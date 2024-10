Literatur-Nobelpreis: Bekanntgabe des Siegers 2024 im Livestream

Es ist quasi die Hofburg-Tapetentür für die Literatur: Wenn sich am Donnerstag um 13 Uhr die Tür in der Schwedischen Akademie in Stockholm öffnet, dann wird keine neue Regierung, sondern ein Literaturnobelpreisträger bekanntgegeben. Der Ständige Sekretär der Schwedischen Akademie, Mats Malm, sollte am Donnerstag um 13 Uhr zur Verkündung schreiten.