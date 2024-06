Franz Kafkas 100. Todestag: Welche Bücher noch überraschen können

Im Rahmen einer Prag-Reise mit seinen Kindern (bei der er angemessen kafkaesk im Aufzug stecken blieb) zitierte Gauß den 16. Zürauer Aphorismus (Kurztexte, die Kafka im Kurort Zürau verfasste): „Ein Käfig ging einen Vogel suchen.“ Gauß verdrehte allerdings Subjekt und Objekt und so erinnerte sich die Familie jahrzehntelang, wenn die Sprache auf die Prag-Reise kam, falsch an Kafkas Aphorismus: Vogel sucht Käfig. Erst dreißig Jahre später klärte Gauß den Irrtum auf. Die Enttäuschung war zunächst groß, doch man kam zur Einsicht: Auch ein Irrtum hat etwas für sich. All die Jahre hatte Gauß nicht Kafka, sondern das, was sein Inneres daraus gemacht hatte, zitiert. Freiheit sucht Sicherheit. Eigentlich ein schöner Gedanke über das Wesen von Literatur überhaupt: welch individuelle Bedeutung sie für jeden Einzelnen haben kann.

Anders, doch ähnlich lebensnah, ist Clemens Setz’ Betrachtung zu Kafkas kurzer Erzählung „Die Sorge des Hausvaters“. Die Sorge dieses Hausvaters, heute würde man wohl Hausmeister sagen, gilt einem Wesen namens Odralek, einer Zwirnspule. Dass dieses Wesen in Treppenhäusern und auf Dachböden wohnt, fasziniert Setz schon allein deshalb, weil er seit jeher überzeugt ist, dass sich die interessantesten Vorgänge im Stiegenhaus abspielen. „Ich gehe lieber durch Treppenhäuser als durch Kunstgalerien.“