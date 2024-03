David Schalkos "Kafka": Virtuoses Spiel mit Darstellungsformen

Wiewohl Schalko gerade in der ersten Folge collageartig-virtuos mit Darstellungsformen, Rückblenden und Vorgriffen spielt: Er porträtiert zunächst skizzenhaft Dr. Kafka mit all seinen Marotten (darunter das mausartige, nicht gerade Sympathie-heischende Kauen). Dann aber stehen die Flucht des Freundes Brod mit den Manuskripten (als einziges Gepäck) 1939 und ein beinhartes Fernsehinterview den 60er-Jahren (daher in Schwarz-weiß) über dessen Eingriffe in die Texte im Zentrum.

Schalko gelingt es zudem, eine Kafka-adäquate Künstlichkeit herzustellen: großartig zum Beispiel das Büro von Brod (mit Mitarbeitern im Hintergrund bis in die Unendlichkeit) oder das gleißende Gegenlicht beim Disput der Advokaten in der Asbest-Fabrik. Auch die Wohnung der Familie Kafka als leicht abstrahiertes Bühnenbild ist grandios. Mitunter fällt jemand aus der Rolle und spricht in die Kamera. Wissende dürfen sich zudem über subtile Verweise oder Anspielungen freuen.

Die Apparatur in der Strafkolonie ist aber leider viel zu konkret. Und es nervt, dass Stränge irgendwo im Nichts verschwinden. Daher bleibt die verspielte Serie ein Fragment – wie so vieles von Kafka.